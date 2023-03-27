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Укр / Рус

Энергосистема работает с резервом, продолжаются ремонты после обстрелов

Понедельник, 27 марта 2023, 09:55 - Экономическая правда

В понедельник энергосистема Украины продолжает работать с запасом мощности, несмотря на увеличение спроса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сейчас активно осуществляются ремонты для восстановления электроснабжения потребителей после недавних обстрелов в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Как и в предыдущие недели, в Житомирской области возможны непродолжительные отключения электроэнергии из-за ремонтов на объектах сетевой инфраструктуры.

В то же время в целом, несмотря на некоторое увеличение спроса, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Напоминаем:

Хотя в пятницу генерации полностью хватало для нужд населения, на Житомирщине были возможны отключения света из-за повреждения сети

Экономическая правда
Укр / Рус
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