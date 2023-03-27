Twitter подает в суд из-за утечки исходного кода соцсети в интернет

Twitter подает в суд, чтобы предотвратить потенциально опасную потерю исходного кода, лежащего в основе его сервиса, после того, как части кода и другое программное обеспечение были опубликованы в сети.

Об этом сообщает Financial Times.

В пятницу компания удалила код из GitHub, хранилища, широко используемого в мире программного обеспечения для публикации кода с открытым исходным кодом для кого-либо. Он также требовал повестки в суд, которая бы заставила GitHub раскрыть все, что ему известно о личности лица, раскрывшего код.

Исходный код – основные программные инструкции, определяющие, как функционируют программы, – тщательно охраняется, чтобы предотвратить получение хакерами информации, которая может быть использована для атаки на систему.

В представлении федерального суда в Северном округе Калифорнии Twitter обнаружил, что поздно в пятницу GitHub ответил на официальное уведомление об удалении кода со своего сайта.

о словам директора внутренней юридической группы Twitter Джулиана Мура, утечка программного обеспечения включала "запатентованный исходный код для платформы Twitter и внутренние инструменты".

Однако непонятно, как долго код был доступен в Интернете, прежде чем Twitter вмешался.

Исходный код был опубликован пользователем, известным только как FreeSpeechEnthusiast — очевидным критиком Илона Маска, который после покупки Twitter в прошлом году заявил, что делает это для защиты свободы слова.

Напоминаем:

Генеральный директор Twitter Илон Маск в письме сотрудникам социальной сети предложил грантовые акции на сумму около 20 миллиардов долларов.