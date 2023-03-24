На Житомирщині досі можливі відключення світла – Міненерго

Хоча наразі генерації повністю вистачає для потреб населенні, на Житомирщині можливі відключення світла через пошкодження мережі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

Так, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності, аби повністю забезпечити потреби споживачів електроенергії.

Водночас тривають ремонти мережевої інфраструктури, тож на Житомирщині можливі обмеження електропостачання.

Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживлено близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області.

Нагадуємо:

У четвер Міненерго також повідомляло, що Житомирщині можливі нетривалі відключення світла через пошкодження обладнання