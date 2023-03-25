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ВАКС конфисковал активы российского депутата Бабашова

Суббота, 25 марта 2023, 17:14 - Игорь Пилипив

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила административный иск Министерства юстиции к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Лига.Бизнес.

"Сегодня, 24 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому депутату о конфискации его активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении без упоминания фамилии российского политика.

По словам глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инны Богатых, речь идет о Бабашове Л.И. - депутате государственной думы РФ от политической партии "Единая Россия", который поддержал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и так называемыми "лнр" и "днр", а также ряд законов, которыми РФ пытается легализовать аннексию оккупированных территорий Украины. 

Добавляется, что решением суда взыскано в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные праву распоряжения ими. Речь идет о недвижимости и земельных участках в Автономной Республике Крым, корпоративных правах, движимом имуществе.

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главу инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

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