Nokia стала резидентом Дія.City

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Финская технологическая компания Nokia присоединилась к Дія.City.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

"Резидентство предоставит компании лучшие правовые и налоговые условия, инструменты для привлечения венчурных инвестиций и защиту прав на интеллектуальную собственность. Теперь компания сможет активнее развиваться в Украине и способствовать развитию цифровой экономики", - сообщил Федоров.

Компания Nokia сейчас занимается производством телекоммуникационного оборудования, в частности 5G.

Федоров добавил, что команда Минцифры сотрудничает с Nokia в сфере развития интернета и связи. Компания ранее передала 5000 роутеров для украинских школ. Они помогают детям продолжать обучение в укрытиях во время воздушных тревог.

Для компаний-резидентов Дія.City предусмотрен специальный налоговый режим. В частности, они будут платить: Корпоративные налоги: на выбор налог на выведенный капитал в 9% или налог на прибыль в 18%; Налоги на фонд оплаты труда: налог на доходы физических лиц в 5%, с суммы зарплаты, превышающей 240 тысяч евро в год - 18% НДФЛ. Военный сбор - 1,5%. Единый соцвзнос сохранен на уровне 22% от минимальной заработной платы; Стимулы для "янгольских" инвестиций: 0% на доход физлиц как дивиденды при условии выплаты не чаще одного раза в 2 года. Также предусмотрена налоговая скидка по НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Напомним:

Финская компания Nokia Oyj обновила свой логотип, чтобы люди больше не ассоциировали его с мобильными телефонами - бизнесом, который она оставила почти десять лет назад.