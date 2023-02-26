Nokia оновила логотип, щоб не асоціюватись з виробництвом телефонів

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Фінська компанія Nokia Oyj оновила свій логотип, щоб люди більше не асоціювали його з мобільними телефонами - бізнесом, який вона залишила майже десять років тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нараз компанія Nokia займається виробленням телекомунікаційного обладнання, зокрема 5G.

"У свідомості більшості людей ми все ще залишаємося успішним брендом мобільних телефонів, але це не те, чим є Nokia. Ми хочемо запустити новий бренд, який зосередиться на мережах та промисловій цифровізації, що зовсім не схоже на застарілі мобільні телефони", - заявив виконавчий директор компанії Пекка Лундмарк.

Nokia також хоче прискорити зростання свого бізнесу з продажу приватних мереж 5G компаніям. За словами генерального директора, минулого року частка корпоративного бізнесу досягла 8% у виручці Nokia, і наступна мета полягає в тому, щоб підштовхнути бізнес "до двозначного показника", головним чином коштом органічного зростання та менших придбань.

Телефони під брендом Nokia досі продаються компанією HMD Global Oy. HMD отримала ліцензію після того, як корпорація Microsoft, яка купила бізнес у 2014 році, перестала використовувати цю назву.

Нагадаємо:

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив, що підписав нову багаторічну угоду про ліцензування своїх патентів на 5G для Samsung після закінчення попереднього договору в грудні.