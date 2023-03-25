Польская бизнес-группа рассматривает возможность покупки "Сенс Банка" Фридмана

Польская корпорация Grupa Polsat Plus заинтересована в покупке украинского "Сенс Банка", принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену.

Об этом пишет Forbes.

Grupa Polsat Plus, которой владеет один из богатейших бизнесменов Польши Зигмунт Солож, рассматривает возможность покупки украинского "Сенс Банка" (бывший Альфа-Банк).

Отмечается, что стороны готовят детальную независимую проверку банка перед возможной сделкой по покупке польской стороной долей Михаила Фридмана и партнеров у люксембургской ABH Holdings, которая является материнской компанией "Сенса".

Также в Нацбанке ответили на запрос Forbes, что они получили письмо от заинтересованного инвестора по "Сенс Банку", однако пакета документов по приобретению банка регулятор пока не видел.

По словам представителя председателя наблюдательного совета Сенс Банка Романа Шпека, в случае согласования продажи российские акционеры "Сенса" не получат никаких денег за банк, поскольку все они пойдут в докапитализацию банка.

"Возможная сделка будет состоять из двух этапов: на первом планируется только "существенно снизить долю подсанкционных акционеров" в "Сенсе", их полный выход из капитала произойдет уже на втором этапе", - говорится в сообщении.

Поскольку Михаил Фридман и еще часть российских акционеров учреждения находятся под санкциями, в НБУ отметили, что украинское законодательство не предусматривает механизмов для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом на отчуждение акций банка до момента снятия санкций.

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Напомним:

Национальный банк Украины не получал документов от потенциального польского инвестора "Сенс банка" (бывшего "Альфа-банка") и отметил, что согласно украинскому законодательству подсанкционные Михаил Фридман и Петр Авен не могут продать свои доли в банке.

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман не подавал на рассмотрение Нацбанка документов, необходимых для внесения в капитал "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банка) 1 млрд долларов докапитализации.

Команда "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банк") нашла потенциального инвестора, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Экономическая правда.