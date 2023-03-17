Фрідман і Авен не можуть продати "Сенс Банк" - НБУ

Національний банк України не отримував документів від потенційного польського інвестора "Сенс банку" (колишнього "Альфа-банку") та наголосив, що згідно з українським законодавством підсанкційні Михаіл Фрідман та Пьотр Авен не можуть продати свої частки в банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі підтвердили отримання листа від потенційного інвестора, на який також була надана вичерпна відповідь по суті, однак не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених законом і нормативно-правовими актами Нацбанку, для погодження набуття істотної участі.

"Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів. Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на 1 млрд дол, ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ", - наголосили в пресслужбі.

Крім цього, НБУ наголошує, що не надавав Сімеону Дянкову, якому було передано право голосу за акціями Фрідмана та Авена, завдання щодо "зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів" та "пошуку інвестора" для "Сенс Банку".

Також у НБУ додали, що на своє письмове звернення до НБУ Дянков та Шпек (голова наглядової ради "Сенс Банку") отримали відповідь, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені на Фрідмана та Авена санкції Радою ЄС та РНБО зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій.

А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих "зустрічей в НБУ та ОП" немає.

Нагадуємо:

Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман не подавав на розгляд Нацбанку документів, необхідних для внесення у капітал "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року — "Альфа-Банку) 1 млрд доларів докапіталізації.

Команда "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року — "Альфа-Банк") знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

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