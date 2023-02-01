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Кабмин уволил руководящий состав Таможни и Налоговой

Среда, 1 февраля 2023, 15:36

Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, уволил с должностей исполняющего обязанности главу Государственной таможенной службы Демченко Вячеслава и его заместителей Шуцкого Александра и Черкасского Руслана, а также исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко.

Об этом ЭП сообщили несколько источников в правительстве.

Информация о причинах для увольнения указанных лиц пока отсутствует. В первой половине дня 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о "проведении обысков у руководства столичной налоговой". Однако здесь речь идет о проведении следственных действий в и. председателя налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, подозреваемых в незаконном получении возмещения НДС из государственного бюджета. Насчет Татьяны Кириенко пока никаких официальных сообщений не было.

Государственную политику в налоговой и таможенной сфере осуществляет Министерство денег. Соответственно, в свое время представление на назначение Татьяны Кириенко и Вячеслава Демченко руководителями Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы осуществил министр финансов Сергей Марченко.

Напоминаем:

В среду глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об увольнении руководящего состава Государственной таможенной службы.

Кабмин Гостаможслужба ГНС Налоговая таможня
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