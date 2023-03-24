Binance прекращает депозиты и вывод средств из-за технических сбоев

Криптовалютная биржа Binance приостановила депозиты и снятие средств на своей платформе из-за технических проблем.

Об этом сообщил исполнительный директор Чанпен Чжао в твите, передает Reuters.

"Начальный анализ указывает на то, что система сопоставления столкнулась с ошибкой трейлинг-стоп-ордера", – написал он.

Чжао добавил, что приостановление депозитов и снятие является стандартной операционной процедурой.

"Двигатель 1 вернулся в сеть. Все еще нужно больше времени, чтобы провести согласование и другие двигатели догнали", — сказал Чжао в следующем твите.

На прошлой неделе Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что прекратит депозиты и снятие средств в фунтах стерлингов через месяц после прекращения переводов долларов.

Напоминаем:

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance с 8 февраля приостановила депозиты и снятие средств в долларах США, причины компании не объясняют.

Binance запретила россиянам и любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис.