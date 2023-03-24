Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго

Национальный банк получил возможность продать ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" олигарха Константина Жеваго вне процедуры банкротства для покрытия кредита рефинансирования банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Северный апелляционный хозяйственный суд 15 марта оставил по-прежнему определение Хозяйственного суда города Киева от 3 октября 2022 года. Ею суд по заявлению Национального банка предоставил разрешение на реализацию в рамках исполнительного производства имущества ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" вне процедуры банкротства. Это решение не подлежит кассационному обжалованию.

Имущество ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" будет выставлено на аукцион по цене, которую определит субъект оценочной деятельности.

В Нацбанке напоминают, что ОАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" является имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком на общую сумму более 4 млрд грн.

В 2009-2010 годах завод заключил с НБУ договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.

Поскольку обязательства по кредитам не были исполнены, Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Речь идет о продаже нежилых зданий общей площадью 43 тыс кв м и движимое имущество, которое является собственностью ОАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" в г. Киеве по адресу ул. Набережно-Луговая, 8

Общий объем остатка задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Напоминаем:

По инициативе ДБР суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экснардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

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