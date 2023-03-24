Акции Deutsche Bank упали: свопы, страхующие от дефолта, достигли четырехлетнего максимума

Акции Deutsche Bank упали в пятницу после того, как кредитно-дефолтные свопы банка, которые страхуют от дефолта, достигли четырехлетнего максимума, что подчеркнуло беспокойство инвесторов относительно общей стабильности европейских банков.

Об этом пишет Reuters.

Европейские банки пережили тяжелую неделю, когда при поддержке государства был спасен Credit Suisse, а потрясения среди региональных банков США усилили беспокойство относительно здоровья мирового банковского сектора, пишет Reuters.

Акции Deutsche, которые потеряли более пятой части своей стоимости в этом месяце, в пятницу упали на 9,1%, не дотянув до пятимесячных минимумов понедельника. В последний раз акции упали на 8,7% до 8,525 евро ($9,16).

Кредитно-дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank - форма страхования для держателей облигаций - выросли выше 200 базисных пунктов, больше всего с начала 2019 года, со 142 б.п. всего два дня назад, согласно данным S&P Market Intelligence.

В четверг Deutsche свопы получили самый большой однодневный прирост за всю историю, согласно данным Refinitiv.

"Deutsche Bank уже некоторое время находится в центре внимания, так же, как и Credit Suisse", - сказал главный макроэкономист Equiti Capital Стюарт Коул.

"Он прошел через различные реструктуризации и смены руководства в попытках вернуть его на прочный фундамент, но пока ни одно из этих усилий, похоже, не принесло результата", - добавил он.

Deutsche Bank отказался от комментариев, когда Reuters обратилось с запросом.

Немецкий регулятор финансовой индустрии не прокомментировал ситуацию.

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Экономическая правда