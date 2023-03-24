В ChatGPT появляются плагины для работы с сайтами в реальном времени

Компания OpenAI, разрабатывающая чатбот ChatGPT, добавляет к нему плагины, которые позволят использовать искусственный интеллект на сайтах в режиме реального времени.

Об этом сообщается на сайте OpenAI.

Сначала плагины будут доступны для небольшого количества пользователей, прежде всего - разработчиков плагинов, и постепенно будет разворачиваться для больших аудиторий.

Компания сообщила, что первые плагины были созданы Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram и Zapier.

Как поясняет профильный ресурс Engadget, плагины позволят чат-боту взаимодействовать со сторонними API, адаптируя его реакции к конкретным обстоятельствам, определенным разработчиками, что расширяет диапазон возможных действий бота.

С помощью плагина ChatGPT функционал чат-бота можно добавить к существующему коду, что позволит ему выполнять функции от получения информации в реальном времени, например - о ценах на акции или последних новостях, и до извлечения определенной информации из базы данных.

Читайте также: GPT-4 больше и лучше ChatGPT, но OpenAI не объясняет, почему. Что известно о новой модели?

Напоминаем:

Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, который способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.