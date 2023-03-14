Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4

Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.

Про це йдеться в презентації OpenAI.

Зазначається, що GPT-4 став більш креативним і придатним для співпраці, ніж його попередник GPT-3,5. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю письма користувача.

Нова модель здатна приймати зображення як вхідні дані та створювати підписи, класифікації та аналізи.

Також GPT-4 здатний обробляти понад 25 тис слів тексту, дозволяючи використовувати такі випадки, як створення вмісту довгої форми, розширені розмови, а також пошук і аналіз документів.

"Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", – розповідають в компанії.

Крім того, GPT-4 з’явиться на сторонніх платформах, таких як Duolingo, Stripe і Khan Academy.

Додається, що GPT-4 доступний доступним на платній версії чат-боту ChatGPT Plus і як API для розробників для створення програм і служб.

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Економічна правда