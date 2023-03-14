Всі розділи
Укр / Рус

Стартап OpenAI офіційно представив GPT-4

Вівторок, 14 березня 2023, 19:57 - Ігор Пилипів

Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.   

Про це йдеться в презентації OpenAI.

Зазначається, що GPT-4 став більш креативним і придатним для співпраці, ніж його попередник GPT-3,5. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю письма користувача.

Нова модель здатна приймати зображення як вхідні дані та створювати підписи, класифікації та аналізи.

Також GPT-4 здатний обробляти понад 25 тис слів тексту, дозволяючи використовувати такі випадки, як створення вмісту довгої форми, розширені розмови, а також пошук і аналіз документів.

"Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", – розповідають в компанії. 

Крім того, GPT-4 з’явиться на сторонніх платформах, таких як Duolingo, Stripe і Khan Academy.

Додається, що GPT-4 доступний доступним на платній версії чат-боту ChatGPT Plus і як API для розробників для створення програм і служб.

Також читайте: Штучний ефект. Як правильно використувати ChatGPT українцям

Економічна правда

технології штучний інтелект
Матеріали за темою
Meta згортає NFT на своїх платформах на тлі криптокризи 14 березня 2023, 11:38
Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно? 13 березня 2023, 07:30
ЄС планує посилити контроль за реекспортом своїх технологій до РФ  11 березня 2023, 17:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті