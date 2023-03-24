На Житомирщине до сих пор возможны отключения света - Минэнерго

Хотя сейчас генерации полностью хватает для нужд населения, на Житомирщине возможны отключения света из-за повреждения сети.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

Так, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности, чтобы полностью обеспечить потребности потребителей электроэнергии.

В то же время продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры, поэтому на Житомирщине возможны ограничения электроснабжения.

После ночной атаки дронами восстановили электроснабжение более 2 тыс. абонентов в Днепропетровской области. Также запитано около 5,5 тыс. потребителей в Донецкой области.

Напоминаем:

В четверг Минэнерго также сообщало, что на Житомирщине возможны непродолжительные отключения света из-за повреждения оборудования





