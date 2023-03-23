Нетривалі відключення світла можливі на Житомирщині – Міненерго

Попри те, що енергосистема працює з резервом потужності, на Житомирщині досі можливі нетривалі відключення світла через пошкодження обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Наразі генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас тривають ремонтні роботи на об'єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.

У середу можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області. Днем раніше, у вівторок, відключення були можливі також на Київщині.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.