На фоне визита Си: Центробанк РФ будет обучать своих сотрудников китайскому языку

Банк России в начале недели разместил на площадке "Сбербанк АСТ" запрос предложений по оказанию образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

При этом связано ли размещение заявки с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, не сообщается.

Как сказано в проектной документации, ежегодно будут обучаться около четырех групп слушателей численностью четыре-восемь человек.

"Конечно, на фоне общего количества сотрудников ЦБ (на начало 2022 года - более 45 тыс человек) это кажется смешным. Но сотрудничество (как, видимо, и обучение языку) обещает быть многолетним.

Сотрудникам ЦБ предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия. Изучать зарубежный опыт будут для его "использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества", - говорится в статье.

Как отмечает газета, практический интерес к Китаю расширяется на фоне увеличения товарооборота двух стран, который в прошлом году достиг $190 млрд.

Кроме этого, растут объемы торгов китайской валютой на Московской бирже, крупнейшие эмитенты, среди которых "Русал", "Роснефть", "Норильский никель", выпускают бонды в юанях.

"Переориентируются на новый рынок и финансовые организации. О наборе сотрудников со знанием китайского языка сообщили в "Ингосстрах-Инвестициях". В Альфа-банке видят большую перспективу в развитии отношений с китайскими организациями, в том числе и финансовыми институтами", - пишет издание.

По оценкам HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе Рф вырос на 113%.

В февральском исследовании Superjob говорится, что количество вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало вдвое больше.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России переходить на юани во внешнеторговых расчетах со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

Экономическая правда