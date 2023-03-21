Путин рассказал Си о готовности РФ перейти на юани во внешней торговле

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России переходить на юани во внешнеторговых расчетах со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

Об этом он сказал во время российско-китайских переговоров с участием лидера КНР Си Цзиньпина, пишет РБК.

Сейчас доля юаня в экспортных расчетах России составляет около 16%.

"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", - заявил Путин.

По словам российского диктатора, национальные валюты уже активно используются в российско-китайской торговле.

"Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и дальше поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран", - добавил Путин.

Как отмечает РБК, в последние годы в России обсуждали программу дедолларизации экономики и внешней торговли - план дедолларизации был внесен в правительство еще пять лет назад, в 2018 году.

Среди основных предложений был перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Среди причин ухода от доллара во внешнеторговых расчетах власти РФ называли санкционные угрозы.

За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля - с 12 до 34%, сообщал Центробанк РФ. Это произошло на фоне масштабных санкций после вторжения РФ в Украину.

В августе 2022 года Россия стала третьей страной в мире по объему оффшорных платежей в юанях.

Экономическая правда