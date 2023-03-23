Правление Toshiba одобрило предложение о выкупе техногиганта за 15 миллиардов долларов

Правление японской технологической корпорации Toshiba одобрило предложение на сумму 15 млрд долларов от коносорциума во главе с японским фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP).

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 2 источника, близкие к переговорам.

Отмечается, что это открывает путь к крупнейшей в истории страны сделке между частным и государственным капиталом.

147-летний конгломерат, который на момент закрытия рынка в четверг стоил 1,8 трлн иен ($14 млрд), будет приобретен Japan Industrial Partners, фондом, возглавляющим консорциум из 20 компаний, включая группу Orix, Chubu Electric Power и производителя микросхем Rohm.

На пике прошлого года, когда ожидались более высокие предложения от Bain Capital и других мировых фондов прямых инвестиций, рынок оценивал Toshiba в 2,5 трлн иен.

"Утверждение сделки знаменует собой конец восьмилетней саги, включавшей в себя бухгалтерский скандал, попытку делистинга и распродажу самого ценного актива компании - бизнеса по производству флеш-памяти, теперь известного под названием Kioxia. Во время потрясений Toshiba столкнулась с одним из самых озлобленных противостояний акционеров в истории японских корпораций.

Сделка, если ее поддержат наиболее активные акционеры Toshiba, приведет к делистингу компании - судьбе, которой она едва избежала в 2017 году, когда провал ее атомного бизнеса в США поставил ее на грань банкротства", - пишет издание.

Как следствие финансовых трудностей, в 2017 году Toshiba решила осуществить экстренную эмиссию нового капитала на сумму 5,4 млрд долларов США в рамках соглашения, разработанного Goldman Sachs. Сделка кардинально изменила реестр акционеров Toshiba, пополнив его рядом агрессивных иностранных фондов-активистов, которые призвали компанию найти лучшие способы разблокирования стоимости.

В течение последних шести лет крупнейшим акционером Toshiba был Effissimo Capital Management, тайный фонд, базирующийся в Сингапуре и управляемый японскими менеджерами, который оказывал сильное давление на Toshiba на протяжении всего времени.

Toshiba начала собирать предложения с весны прошлого года, первоначально привлекая интерес крупнейших мировых фондов выкупа. Но в октябре JIP был выбран лучшим участником торгов, и ни один другой фонд не подал обязательного предложения о покупке компании.

Японский фонд ранее уже покупал активы таких групп, как Sony и Olympus, но он не имеет опыта покупки целой компании такого размера, как Toshiba.

В феврале конгломерат сообщил о худших, чем ожидалось, результатах: квартальная операционная прибыль упала почти на 90%. Операционный директор Горо Янасе подал в отставку после того, как аудиторы обнаружили, что он неоднократно подавал отчетность о расходах на развлечения без указания имен, что является нарушением правил компании.

Toshiba отказалась комментировать решение совета директоров.

Напомним:

Японская технологическая корпорация Toshiba получила предложение о выкупе компании за 15 млрд долларов от консорциума во главе с японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Сделка может стать крупнейшей в стране.

Экономическая правда