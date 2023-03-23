Правительство утвердило наблюдательный совет Укрпошты
Четверг, 23 марта 2023, 11:25 -
Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета "Укрпошты" семерых победителей отбора: пятерых независимых членов и двух представителей государства.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Так, независимыми членами наблюдательного совета Укрпошты стали:
- Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания);
- Карновски Якуб (Польша, опыт работы в "Укрпочта" и УЗ);
- Кэррол Гэри Джон (Великобритания, почтовый бизнес);
- Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент);
- Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).
Относительно представителей государства в наблюдательном совете, назначены:
- Бернацкая Наталья (Украина, профессор хозяйственного и трудового права);
- Прасолову Кристину (Украина, экономист).
Отмечается, что на конкурс в наблюдательный подали документы 131 человек, а на финальной стадии отбора Номинационным комитетом было заслушано 18 человек из короткого списка претендентов - на 7 должностей.