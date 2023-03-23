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Правительство утвердило наблюдательный совет Укрпошты

Четверг, 23 марта 2023, 11:25 - Экономическая правда

Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета "Укрпошты" семерых победителей отбора: пятерых независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Так, независимыми членами наблюдательного совета Укрпошты стали:

  • Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания);
  • Карновски Якуб (Польша, опыт работы в "Укрпочта" и УЗ);
  • Кэррол Гэри Джон (Великобритания, почтовый бизнес);
  • Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент);
  • Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).

Относительно представителей государства в наблюдательном совете, назначены:

  • Бернацкая Наталья (Украина, профессор хозяйственного и трудового права);
  • Прасолову Кристину (Украина, экономист).

Отмечается, что на конкурс в наблюдательный подали документы 131 человек, а на финальной стадии отбора Номинационным комитетом было заслушано 18 человек из короткого списка претендентов - на 7 должностей.

Экономическая правда
Укр / Рус
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