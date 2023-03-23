Украине нужно 411 миллиардов долларов на восстановление - Всемирный банк

Всемирный банк увеличил свою оценку потребностей Украины в средствах на восстановление и реконструкцию по меньшей мере до 411 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Всемирного банка на основе убытков, причиненных в течение первого года большой войны.

Такая цифра - это 2,6 прогнозируемых ВВП Украины на 2022 год.

Оценка ВБ также обнаружила, что вторжение подтолкнуло 7,1 миллиона человек к бедности и отбросило назад 15 лет прогресса в развитии.

В сентябре прошлого года Всемирный банк сделал свой первый прогноз в 349 миллиардов долларов, основанный на убытках первых трех месяцев войны.

По данным Всемирного банка, убытки не выросли настолько, насколько можно было ожидать после первых трех месяцев, из-за нескольких факторов. Среди них: наибольшая интенсивность боевых действий остается ограничена районами, которые уже подверглись значительным разрушениям; некоторые потребности страны уже были удовлетворены правительством при международной поддержке; а также способность правительства поддерживать бесперебойное предоставление основных услуг.

Напоминаем:

На февраль 2023 года сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, увеличилась еще на 6 млрд долл и составляет 143,8 млрд долл.