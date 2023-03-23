Рік повномасштабної війни: РФ завдала збитків інфраструктурі України на $144 мільярда

На лютий 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, збільшилася ще на 6 млрд дол і становить 143,8 млрд дол.

Про це йдеться в оцінці KSE Institute в рамках проекту "Росія заплатить".

Найбільша сума збитків – від руйнувань житлового фонду. Вона становить 53.6 млрд дол. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тисяч житлових будинків.

На другому місці за сумою завданих збитків — сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у 36,2 млрд дол.

Було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи.

Продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної, 528 — вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на 300 млн дол у порівнянні з грудневими обрахунками зросли збитки сфери освіти — до 8.9 млрд дол.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких сягає 8.1 млрд дол. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об’єктів з транспортування природного газу.

У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни становить 4.5 млрд дол.

Ще на 2.1 млрд дол зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери становить 8.7 млрд дол.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з обрахунками на кінець 2022 року кількість таких авто зросла на 28.5 тисяч. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223.4 тис автомобілів на 3.1 млрд дол.

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я – до 2.6 млрд дол та 1.8 млрд дол відповідно.

Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE "Росія заплатить" знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з 13 млрд дол до 11.3 млрд дол через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів.





