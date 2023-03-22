Соруководитель преступной организации подарил жене экс-главы ФГИУ Porsche - НАБУ

Porsche Macan getty images

Соруководитель преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества подарил на день рождения жены экс-главы ФГИ Porsche Macan за более 60 тыс долларов.

Об этом говорится в расследовании Национального антикоррупционного бюро.

Так, соруководитель организации приобрел за более 60 тыс долларов автомобиль Porsche Macan 2018 года выпуска 25 мая 2020 года на имя доверенного лица руководителя преступной организации, то есть экс-главы ФГИ Дмитрия Сенниченко.

Впоследствии авто перерегистрировали на доверенное лицо семьи экс-главы Фонда. На день рождения жены Сенниченко участник преступной организации презентовал ей машину.

Как отмечают в НАБУ, на ней жена экс-главы ФГИ покинула страну после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напоминаем:

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".