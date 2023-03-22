"Зерновая инициатива": еще одно судно под эгидой ВПП ООН вышло из порта Одессы

фото: мининфраструктуры

В рамках "зерновой инициативы" 17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Балкер DENIZ M доставит 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию. Под эгидой ВПП ООН уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы было доставлено в нуждающиеся страны Африки и Азии.

Сегодня из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 112,4 тысячами тонн агропродукции для Африки и Азии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них - балкер BC CALLISTO с 30,5 тысячами тонн пшеницы, который направляется в Алжир. Балкер IOANNIS THEO доставит 52 тысячи тонн пшеницы во Вьетнам.

По "зерновому коридору" движутся 4 судна под загрузку 122 тысячами тонн агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, отчитываются в министерстве.

Напомним:

Министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.

Ранее ЭП писала, что продлив соглашение всего на 60 дней, агрессор хочет удерживать свои политические позиции в зависимых от продовольственного импорта странах, якобы способствуя большему предложению зерна в мире, и одновременно уменьшить заработки Украины и отбирать украинские ниши на традиционных рынках, прежде всего в Египте. .

Вицепремьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.

В октябре Россия направила ООН список требований, в случае невыполнения которых угрожала выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря.

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Экономическая правда