Потребление электроэнергии уменьшилось из-за потепления, в одной области есть ограничения – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии меньше по сравнению со средой прошлой недели, что обусловлено потеплением. В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании добавили, что работают все виды электростанций. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились. Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также сообщили, что энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений, восстановлением надежности и непрерывности электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками.

Напомним:

Энергосистема продолжает работать с резервом мощности, но из-за повреждения оборудования возможность отключений света сохраняется на Киевщине и Житомирщине, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда