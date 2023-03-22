Все разделы
Укр / Рус

Потребление электроэнергии уменьшилось из-за потепления, в одной области есть ограничения – "Укрэнерго"

Среда, 22 марта 2023, 11:35 - Алексей Павлыш

Потребление электроэнергии меньше по сравнению со средой прошлой недели, что обусловлено потеплением. В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании добавили, что работают все виды электростанций. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились. Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также сообщили, что энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений, восстановлением надежности и непрерывности электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками.

Напомним:

Энергосистема продолжает работать с резервом мощности, но из-за повреждения оборудования возможность отключений света сохраняется на Киевщине и Житомирщине, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика электроэнергия
Материалы по теме
"Укрэнерго": на Житомирщине ограничение потребления, также возможны отключения в Киеве и области 20 марта 2023, 12:15
На Житомирщине из-за повреждений применили ограничения потребления, Киевщина на очереди - "Укрэнерго" 18 марта 2023, 12:20
В Киеве и 2 областях возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго" 17 марта 2023, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте