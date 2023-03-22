В двух областях возможны отключения света несмотря на резерв в энергосистеме - Минэнерго

Энергосистема продолжает работать с резервом мощности, но из-за повреждения оборудования возможность отключений света сохраняется в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

Генерация, как и в предыдущие недели, имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

На Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры после российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентам в Донецкой и около 2 тыс. абонентам в Харьковской областях.