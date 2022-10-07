"Мариуполь" вместо "Хабаровска": Дунайское пароходство начало переименование флота

Украинское Дунайское пароходство начало процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

"Почти все наши транспортные суда получили название еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и "выдающихся деятелей" коммунистического режима.

Кроме того, даже украинские названия указаны на русском ("Запорожье" вместо "Запорожья")", - написал Москаленко.

"Мы собрали разные предложения. Сошлись на том, что должны обязательно сохранить наши традиции – названия в честь капитанов, механиков и руководителей Дунайского пароходства оставляем.

Вместо российских городов и комсомольцев теперь будут названия украинских населенных пунктов, связанных с судоходством. Это города на Днепре, порты на побережье Черноморского и Азовского моря.

Особо нам хотелось отметить города, временно оккупированные врагом. Мариуполь, Бердянск, Феодосия – это все Украина!!! Наша страна – государство с мощными водными транспортными артериями. Названия флота УДП должны это символизировать и об этом напоминать прежде всего на международном уровне!", - добавил он.

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По словам Москаленко, в настоящее время совместно со специалистами Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины прорабатывают новые названия для того, чтобы предотвратить дублирование.

Отмечается, что уже есть первые результаты. Буксир "Хабаровск" станет "Маруиполем", "Иваново" - "Геническим", "Оренбург" - "Феодосией", "Антон Оника" - "Николаевом", "Яков Батюк" - "Бердянском", "Владимир Куриленко" - "Киевом".

Полный список новых названий обещают обнародовать позже.

Экономическая правда