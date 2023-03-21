Мировые энерготрейдеры Trafigura и Vitol могут активизировать торговлю российской нефтью

Мировые энерготрейдеры Trafigura и Vitol все еще помогают экспортировать ограниченные поставки российских нефтепродуктов в рамках правил международных санкций, но рассматривают возможность возобновления торговли российской нефтью.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления их руководителей.

Обе швейцарские компании были одними из крупнейших экспортеров российской нефти и нефтепродуктов до вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

"К лету прошлого года обе фирмы уже резко сократили свое присутствие в российском нефтяном секторе, а затем продали свои доли в компании "Восток", крупном добывающем проекте в Сибири", - пишет агентство.

"Мы поставляем ограниченное количество нефтепродуктов в рамках санкций... наша позиция пересматривается", - заявил генеральный директор Trafigura Джереми Вейр на Глобальном саммите сырьевых товаров FT в Лозанне.

Соединенные Штаты открыто заинтересованы в том, чтобы потоки российской нефти продолжали поступать после того, как 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС, чтобы предотвратить резкие скачки цен, и указали, что считают торговлю в рамках механизма ограничения цен G7 законной, добавляет агентство.

Нынешнее падение цен на нефть после краха трех банков в сочетании с инфляционными рисками привело к дальнейшему снижению новых инвестиций в добычу нефти, а во второй половине года, когда Китай оправляется от ограничений, вызванных COVID-19, на рынке ожидается дефицит ресурсов.

Недавно Министерство финансов США провело переговоры с Trafigura, чтобы подчеркнуть свою позицию, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

"Менее 100 тыс баррелей в сутки нашего торгового объема сейчас - это российский бизнес. Увеличится ли этот показатель при условии несколько более сильного регулирования? Да, возможно", - заявил на саммите генеральный директор Vitol Рассел Харди.

В прошлом году Vitol торговала 7,4 млн баррелей в сутки, что меньше, чем в предыдущем году, поскольку компания отказалась от более 90% российского нефтяного бизнеса, который она вела ранее.

Сопредседатель отдела торговли Gunvor Стефан Дегенн был более осторожным.

"Сейчас это подвижная цель. Санкции могут меняться очень быстро. Мы остаемся осторожными", - сказал Дегенн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговать российской нефтью до конца 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol прекратить поставки российской нефти, обвинив его в "наглой наживе на кровавой нефти".

Экономическая правда