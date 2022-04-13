Крупнейший в мире нефтетрейдер прекратит торговлю российской нефтью

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Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговать российской нефтью до конца 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель компании рассказал, что объемы продаж российской нефти во втором квартале значительно сократятся из-за уменьшения текущих контрактных обязательств. Компания планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России к концу 2022 года. Также компания не будет заключать новых сделок по российским энергоносителям.

Vitol Group заявила о прекращении торговли российской нефтью после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко обратился к компании и другим организациям с просьбой прекратить деловые отношения с российской добывающей отраслью, чтобы перекрыть денежный поток, помогающий финансировать войну в Украине, отметило издание.

Ранее BP, Shell и Exxon Mobil объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.