"Плюс" полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений
Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 9105, которым предлагается увеличить оборонные расходы бюджета на 537,2 млрд грн.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроектом, который ранее одобрило правительство, предлагается увеличить расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Средства распределят так:
- 518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное обеспечение военнослужащих;
- 19 млрд грн направят на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн - на строительство фортификационных сооружений.
Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:
- 419,3 млрд грн - увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически через внутренние и внешние заимствования;
- 60,7 млрд грн - увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;
- 50,3 млрд грн - сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
- 6,9 млрд грн - уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
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Напоминаем:
Кабинет министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.
Ранее ЭП писала, что заложенные в законе о госбюджете объемы финансирования армии не окончательные и должны покрыть потребности Сил обороны в первой половине года. После этого правительство будет вносить изменения в смету, как делало это в 2022 году.