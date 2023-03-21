"Плюс" полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 9105, которым предлагается увеличить оборонные расходы бюджета на 537,2 млрд грн.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом, который ранее одобрило правительство, предлагается увеличить расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Средства распределят так:

518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное обеспечение военнослужащих;

19 млрд грн направят на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн - на строительство фортификационных сооружений.

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:

419,3 млрд грн - увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически через внутренние и внешние заимствования;

60,7 млрд грн - увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;

50,3 млрд грн - сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн - уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

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Напоминаем:

Кабинет министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.

Ранее ЭП писала, что заложенные в законе о госбюджете объемы финансирования армии не окончательные и должны покрыть потребности Сил обороны в первой половине года. После этого правительство будет вносить изменения в смету, как делало это в 2022 году.