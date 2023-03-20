Путин снова соврал о географии экспорта украинского зерна – МИД

Заявления президента РФ Путина о том, что якобы 45% зерновых в рамках "зерновой сделки" поставлено в европейские страны и только 3% в Африку - не соответствуют действительности, а РФ не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу. Указанная статистика не соответствует действительности. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн. тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка - 2,9 млн. тонн (11,6%)

Азия - 12,1 млн тонн (48,2%)

Европа - 10,1 млн тонн (40,2%)

России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран", - заявил представитель МИД.

"Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались. "Зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода.

Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должны позволить Москве использовать продовольствие как оружие", - добавили в МИД.

В МИД также отметили, что Украина продолжит "добросовестно соблюдать свои обязательства как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности".

Напомним:

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

Министерство иностранных дел России вновь заявило, что черноморская "зерновая инициатива" в субботу была продлена на 60 дней, а не на 120, как предполагается первоначальными договоренностями.

Ранее ЭП писала, что продлив соглашение всего на 60 дней, агрессор хочет удерживать свои политические позиции в зависимых от продовольственного импорта странах, якобы способствуя большему предложению зерна в мире, и одновременно уменьшить заработки Украины и отбирать украинские ниши на традиционных рынках, прежде всего в Египте. .

Вицепремьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.

В октябре Россия направила ООН список требований, в случае невыполнения которых угрожала выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря.

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Экономическая правда