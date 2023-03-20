Amazon уволит еще 9 тысяч сотрудников в ближайшие недели

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям - ожидается, что последнее сокращение коснется подразделений облачных вычислений, рекламы, кадров и Twitch.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на служебную записку для персонала гендиректора компании Энди Джасси.

"Эти сокращения состоятся в дополнение к ранее объявленным увольнениям, которые начались в ноябре и продолжились в январе. Этот раунд охватил более 18 тыс сотрудников, и в первую очередь затронул сотрудников отделов розничной торговли, устройств, рекрутинга и управления персоналом.

Amazon принял решение уволить больше сотрудников, поскольку стремится оптимизировать расходы. По словам Джасси, компания приняла во внимание экономическую ситуацию, а также "неопределенность, которая существует в ближайшем будущем". Компания только что завершила вторую фазу своего годового бюджетного процесса, которая получила внутреннее название "OP2".

"Основным принципом нашего годового планирования в этом году было быть более экономными, но при этом позволять нам инвестировать в ключевые долгосрочные проекты, которые, по нашему мнению, могут существенно улучшить жизнь клиентов и Amazon в целом", - заявил Джасси.

Amazon переживает крупнейшие увольнения в истории компании после того, как во время пандемии Covid-19 компания начала массово нанимать работников. К концу 2021 года глобальная рабочая сила компании выросла до более чем 1,6 миллиона человек по сравнению с 798 000 в четвертом квартале 2019 года.

Напомним:

В середине января Amazon начал крупнейшую в истории компании волну сокращений, которая, как ожидается, коснется 18 000 работников по всему миру.

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Экономическая правда