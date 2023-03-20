СБУ и БЭБ снова обыскивают облгазы Фирташа

Сотрудники СБУ и БЭБ 20 марта продолжили проводить обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа

Об этом говорится в заявлении РГК в Facebook.

В компании заявляют, что обыски проходят в том числе с изъятием личных вещей сотрудников и являются попыткой давления на компанию.

"Следственные мероприятия осуществляются с целью получения незаконного доступа к интеллектуальной собственности, программным продуктам и решениям в области энергоэффективности, метрологии и газораспределения, которые были созданы РГК. Ведь компания смогла привнести в Украину современные технологии благодаря тесному сотрудничеству с мировыми лидерами в области газораспределения.

Формальной причиной для обысков стало уголовное дело, открытое СБУ по закупкам природного газа для технологических нужд в период с 2016 - 2022 гг.", - говорится в позиции компании.

Компания заявила, что "призывает власть к диалогу цивилизованным способом для решения проблем, которые не один год накапливались в газораспределительной отрасли".

Напомним:

БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела о завладении государственными средствами в пятницу, 17 марта, провели обыски в 16 газораспределительных компаниях группы Региональной газовой компании.

Позже Бюро экономической безопасности сообщило, что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

Позже Бюро экономической безопасности сообщило, что работники ведомства по оперативному сопровождению СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

Экономическая правда