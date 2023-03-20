НБУ получил еще одну награду Central Banking Awards: за развитие системы BankID

Национальный банк Украины получил еще одну международную награду Central Banking Awards - в номинации "Инициатива в сфере платежной и рыночной инфраструктуры".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Судейская коллегия Central Banking отметила Нацбанк за развитие государственной системы удаленной идентификации - Системы BankID НБУ.

Система BankID НБУ обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинским гражданам к важным государственным и финансовым сервисам", - говорится в сообщении.

Как отметили международные эксперты, во время войны ее непрерывная работа приобрела особую ценность, ведь предоставила гражданам насущную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно, добавили в НБУ.

В частности, украинцы, которым пришлось покинуть дома в связи с боевыми действиями, смогли получить беспрепятственный доступ к электронным документам и сервисам государственного мобильного приложения "Дія".

"Кроме того, граждане имели возможность дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, тогда, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны", - говорится в НБУ.

Система BankID НБУ на сегодня насчитывает 130 участников. Это 39 банков-идентификаторов и 91 абонент - поставщик услуг. Ежедневно в системе происходит около ста тысяч успешных электронных идентификаций (32,8 млн за 2022 год, что на 9% больше, чем в 2021 году).

Напомним:

Это уже вторая награда нынешней премии Central Banking Awards, полученная Нацбанком, - 13 марта НБУ был объявлен центральным банком года за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.

Экономическая правда