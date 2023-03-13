НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards

Национальный банк Украины по итогам премии Central Banking Awards признан центральным банком года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильному журналу о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.

"В номинации "Центральный банк года" Национальный банк Украины победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны", - отметили в НБУ.

В регуляторе добавили, что обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центробанку, который усилил свой авторитет и решительно реализовал мероприятия в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

В этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды НБУ, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы Украины в тяжелых условиях полномасштабной войны. А именно:

в первые дни войны регулятор принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране; в короткие сроки были оптимизированы монетарная и валютно-курсовая политика;

было обеспечено бесперебойное функционирование банковской системы;

в НБУ позаботились об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей - банки выдержали множество кибератак и получили возможность использовать облачные сервисы.

было сохранено доверие граждан и бизнеса к банковской системе;

НБУ осуществляет регулярную коммуникацию с общественностью, бизнесом, участниками финансовой системы и государственными органами, что позволило избежать паники в начале полномасштабных военных действий.

"Национальному банку удалось продемонстрировать всему миру профессионализм и собранность, способность в любых условиях выполнять предусмотренные мандатом обязанности, действовать оперативно и нестандартно, чтобы обеспечить бесперебойную работу и устойчивость финансовой системы. Мы не свернем с этого пути. Впереди еще много вызовов военного времени и, главное, впереди победа Украины и восстановление, к которому мы готовимся уже сегодня", - прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.