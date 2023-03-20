Банковский хаос: Bitcoin впервые с июня стоит более $28 тысяч

На фоне потрясений в банковском секторе крупнейшая криптовалюта Bitcoin выросла более чем на 4% за сутки и достигла отметки в 28,2 тысячи долларов впервые с июня 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Coindesk.

На 12:30 по Киеву Bitcoin торговался на уровне 28,2 тыс долларов, причем за последние сутки росла до 28,6 тыс долларов.

С начала года криптовалюта выросла более чем на 70%. Другие токены также подорожали: Ether с 31 декабря подорожал почти на 50%, а Solana - более чем вдвое.

Хаос на традиционных банковских рынках вызван банкротством ряда крупных американских банков на прошлой неделе, а также выкупом швейцарским банком UBS своего конкурента Credit Suisse Group при посредничестве правительства. Такие события подпитывают ожидания, что центральным банкам придется приостановить повышение ставок.

Ряд инвесторов призвали ФРС приостановить повышение процентных ставок на фоне банковской нестабильности. Но данные, опубликованные на прошлой неделе показали, что базовый индекс потребительских цен вырос больше прогнозов. Как следствие, пока непонятно, как Федрезерв отреагирует на противоречивые рыночные сигналы.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали до самого низкого уровня за 15 месяцев из-за опасений, что риски в мировом банковском секторе могут вызвать рецессию, которая приведет к снижению спроса на топливо, а также накануне потенциального повышения процентных ставок в США на этой неделе.

Напоминаем:

Федеральная резервная система начнет ежедневные операции по своп-линиям с Банком Канады, Банком Англии, Европейским центробанком и Швейцарским национальным банком, чтобы обеспечить их достаточным объемом долларов.

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 млрд долл после переговоров в течение выходных при посредничестве швейцарских регуляторов.