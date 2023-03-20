"Укрэнерго": на Житомирщине ограничение потребления, также возможны отключения в Киеве и области

В понедельник потребление элеткроэнергии больше, чем в выходные, что характерно для рабочего дня. В Житомирской области применяются ограничения потребления, также возможны ограничения в Киевской области и Киеве.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании заявили, что работают все виды электростанций.

"Активно в работе гидро и солнечные электростанции. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии. Объем доступной мощности генерации повышает операционную безопасность энергосистемы", - говорится в сообщении.

При этом в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления. Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве.

В "Укрэнерго" добавили, что в других регионах ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились.

В то же время сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

"Энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений, восстановлением надежности и непрерывности электроснабжения.

Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками", - резюмировали в "Укрэнерго".

Напомним:

В понедельник генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, однако в двух областях возможны отключения света из-за ремонтов сетевой инфраструктуры, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда