Резервы в энергосистеме выросли, но отключения возможны в двух областях - Минэнерго

В понедельник генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, однако в двух областях возможны отключения света из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба министерства.

Сейчас генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Благодаря завершению ряда плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС выросли доступные резервы мощности.

В то же время на Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Кроме того, отметили в Минэнерго, в последние дни восстановлено электроснабжение около 15 тысячам абонентов Донецкой области в пострадавших от вражеских обстрелов районах.