Швейцарский UBS покупает конкурента Credit Suisse за $3,25 миллиарда

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 млрд долл после переговоров в течение выходных при посредничестве швейцарских регуляторов.

Об этом сообщает Financial Times.

Швейцарские регуляторы убеждены, что такой шаг сможет защитить банковскую систему страны и предотвратить распространение кризиса на мировые рынки.

Соглашение состоялось после пяти дней, в течение которых швейцарские власти пытались положить конец углублению кризиса в Credit Suisse, который угрожал свергнуть второго по величине кредитора страны.

В частности, экстренная кредитная линия в размере 54 млрд долларов, предоставленная для Credit Suisse Национальным банком Швейцарии в среду, не смогла остановить резкое падение цены акций банка, которое усилилось на фоне внезапного краха в начале этого месяца калифорнийского SVB.

UBS заплатит около 0,76 швейцарских франков за акцию собственными акциями стоимостью 3 млрд. швейцарских франков, по сравнению с предыдущим предложением 0,25 швейцарского франка ранее в воскресенье на сумму около 1 млрд швейцарских франков, которое было отклонено советом директоров Credit Suisse.

Предложение остается намного ниже цены закрытия акций Credit Suisse в пятницу на уровне 1,86 швейцарских франков.

В рамках сделки Швейцарский национальный банк предоставит UBS кредит в 100 млрд швейцарский франков для поддержания ликвидности под залог федеральной гарантии на случай дефолта, сообщило Министерство финансов Швейцарии.

В результате объединения будет создан один из крупнейших банков в Европе. На балансе UBS - 1,1 трлн долл общих активов, а у Credit Suisse - 575 млрд долл.

В 2022 году UBS получил 7,6 млрд долл прибыли, тогда как Credit Suisse упал до 7,9 млрд долл убытков, что перечеркнуло его прибыль за предыдущее десятилетие.

Для UBS эта сделка закрепляет его позицию крупнейшего в мире менеджера по управлению капиталом, деятельность которого охватывает США, Европу, Ближний Восток и Азию. Объединенная компания будет иметь 5 трлн долл инвестированных активов по всему миру.

Однако председатель правления UBS заявил, что "намерен сократить инвестиционный банковский бизнес Credit Suisse таким образом, чтобы на него приходилось не более 25% активов группы, взвешенных с учетом риска", и "привести его в соответствие с нашей консервативной культурой управления рисками".

Напомним:

Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.





