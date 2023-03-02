Программа релокации: за год большой войны "переехали" 800 компаний

За год полномасштабной российско-украинской войны по программе релокации 800 предприятий были перемещены в более безопасные регионы, из которых более 600 возобновили работу.

Об этом рассказала заместительница министерки экономики Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"С начала войны 800 предприятий было релоцировано из опасных регионов при поддержке государства. На сегодня 623 предприятия уже работают на новом месте. Для еще 239 осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки", - рассказала Бережная.

Заместительница министерки также отметила, что более 650 предприятий, которые планировали релоцировать свои мощности, отказались от перемещения из-за деоккупации территорий, на которых они расположены.

Некоторые предприятия возвращаются на свои прежние места работы благодаря улучшению там ситуации с безопасностью. Речь идет о бизнесе из Харьковской, Сумской и Черниговской областей - таких компаний уже 44.

Больше всего предприятий релоцировались во Львовскую (24%), Закарпатскую (14,5%), Черновицкую (9,8%), Ивано-Франковскую (8,3%), Хмельницкую (7,3%), Тернопольскую (6,3%) области.

Программа релокации продолжает действовать, отмечает Бережная, хотя количество запросов значительно уменьшилось по сравнению с мартом-апрелем прошлого года, когда количество заявок достигло тысячи.