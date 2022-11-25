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Програма релокації дозволила зберегти понад 35 тисяч робочих місць – Мінекономіки

П'ятниця, 25 листопада 2022, 14:55 - Анастасія Жарикова

За програмою релокації 772 підприємства було переміщено з небезпечних регіонів – це дозволило зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, з цих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці.

"Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб. Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ", – додала Бережна. 

Для 261 підприємства наразі шукають підходящу локацію або спосіб транспортування. Ще 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення,  відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Найбільше підприємств релокувалося до:

  • Львівської (28,6%);
  • Закарпатської (17,9%);
  • Чернівецької (12,2%);
  • Івано-Франківської (8,3%);
  • Тернопільської (7,5%);
  • Хмельницької (7,5%) областей.

Серед підприємств, які вже відновили діяльність на новому місці, найбільшу компаній зі сфер:

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  • оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%); 
  • переробної промисловості (30,2 %);
  • інформації та телекомунікацій (6,7 %);
  • професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%);
  • будівництва (4,4%).

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