Програма релокації дозволила зберегти понад 35 тисяч робочих місць – Мінекономіки

За програмою релокації 772 підприємства було переміщено з небезпечних регіонів – це дозволило зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, з цих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці.

"Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб. Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ", – додала Бережна.

Для 261 підприємства наразі шукають підходящу локацію або спосіб транспортування. Ще 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Найбільше підприємств релокувалося до:

Львівської (28,6%);

Закарпатської (17,9%);

Чернівецької (12,2%);

Івано-Франківської (8,3%);

Тернопільської (7,5%);

Хмельницької (7,5%) областей.

Серед підприємств, які вже відновили діяльність на новому місці, найбільшу компаній зі сфер:

ВІДЕО ДНЯ