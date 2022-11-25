Програма релокації дозволила зберегти понад 35 тисяч робочих місць – Мінекономіки
За програмою релокації 772 підприємства було переміщено з небезпечних регіонів – це дозволило зберегти понад 35 тисяч робочих місць.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Як повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, з цих підприємств 605 вже відновили роботу на новому місці.
"Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб. Ці підприємства продовжують повноцінно працювати, підтримуючи стабільність нашої економіки, та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ", – додала Бережна.
Для 261 підприємства наразі шукають підходящу локацію або спосіб транспортування. Ще 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.
Найбільше підприємств релокувалося до:
- Львівської (28,6%);
- Закарпатської (17,9%);
- Чернівецької (12,2%);
- Івано-Франківської (8,3%);
- Тернопільської (7,5%);
- Хмельницької (7,5%) областей.
Серед підприємств, які вже відновили діяльність на новому місці, найбільшу компаній зі сфер:
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%);
- переробної промисловості (30,2 %);
- інформації та телекомунікацій (6,7 %);
- професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%);
- будівництва (4,4%).