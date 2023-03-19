Kyiv City Express: УЗ анонсировала сюрпризы для киевлян к годовщине запуска проекта

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Укрзализныця к годовщине запуска Kyiv City Express анонсировала несколько сюрпризов для жителей Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Старт проекта Kyiv City Express состоялся 21 марта 2022 года, когда Укрзализныця запустила челночные рейсы Дарница - Святошин. Тогда это была едва ли не единственная гарантированная возможность передвижения между берегами Киева и до Центрального железнодорожного вокзала с его спасительными эвакуационными рейсами.

Отмечается, что первый поезд отправился в 07:30, билеты сразу появились в чат-боте, а киевляне быстро сказали, что нужно полноценное "кольцо".

"Грядущая неделя является своего рода юбилейной для Kyiv City Express, поэтому мы подготовили несколько сюрпризов, начнем уже завтра. Продолжаем движение по графику - как и на 99,1% рейсов этого непростого года", - добавляют компании.

Напомним:

"Укрзализныця" объявила о запуске программы лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья".