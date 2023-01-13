УЗ запустила програму лояльності для пасажирів

"Укрзалізниця" оголосила про запуск програми лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі".

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму "Залізні друзі": кожен кілометр подорожі перетвориться на "обіймашки" від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки.

Адже подолані в подорожі кілометри завжди наближають нас до теплих обіймів та приємних моментів", - пояснили в УЗ.

Так, у період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч "обіймашок" пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород – компанії Mastercard.

"Перелік партнерів, бонусів та подарунків розширюватиметься поступово, про що Укрзалізниця сповіщатиме "Залізних друзів".

Крім того, програма лояльності, учасником якої може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку Укрзалізниці, фіксуватиме й особисті рекорди залізничних мандрівників", - йдеться у повідомленні.

Повні умови програми доступні за посиланням.

Економічна правда