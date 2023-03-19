Инвесторы сомневаются в успешном восстановлении Китая из-за обострения отношений с США

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Инвесторы видят много привлекательного в китайских акциях, но есть много скептиков, которые рассматривают лучшие способы сделать ставку на восстановление второй по величине мировой экономики.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

После отмены жестких карантинных ограничений, индекс MSCI China, который отслеживает китайские компании, котирующиеся в США, Гонконге и на материке, вырос примерно на 30% Индекс S&P 500 вырос на 1,2% за тот же период.

"Goldman Sachs. прогнозирует, что индекс MSCI достигнет 85 к концу года, что более чем на 33% больше, чем на уровне закрытия четверга 63,6.

UBS Group тем временем маркирует китайские акции "наиболее желательными" из своих глобальных стратегий", - говорится в сообщении.

Одна отношения Китая с США ухудшаются. При худшем сценарии, санкции, подобные тем, что были введены против России после вторжения в Украину, могут привести к обесцениванию китайских активов американских инвесторов.

Так, индекс MSCI упал примерно на 15% с конца января, когда в воздушном пространстве США впервые был зафиксирован китайский шпионский аэростат.

Одним из способов сыграть на восстановлении Китая, не делая прямых ставок на него, по мнению стратегов, являются инвестиции в любой из крупных потребительских брендов со значительным присутствием в стране.

Соответственно лучшими вариантами являются Starbucks Corp., Nike Inc., Marriott International Inc. и французский гигант по производству предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Несмотря на робость некоторых инвесторов, деньги продолжают поступать в китайские фондовые фонды. По данным EPFR, поставщика данных о движении средств, инвесторы в этом году уже вложили 8,2 млрд долларов в специальные фонды акций Китая.

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Напомним:

Китай впервые за три года пандемии коронавируса откроет границы для иностранных туристов - страна разрешила выдачу всех категорий виз со среды.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, восстановившись после падения предыдущего дня, после того, как ОПЕК пересмотрела прогноз потребления в Китае в сторону увеличения.