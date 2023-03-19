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UBS требует 6 миллиардов долларов гарантий для сделки с Credit Suisse

Воскресенье, 19 марта 2023, 10:57 - Игорь Пилипив
 
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Международный инвестиционный банк UBS Group AG стремится получить государственные гарантии на сумму около 6 миллиардов долларов для потенциального поглощения Credit Suisse. 

Об этом пишет Reuters.  

Отмечается, что гарантии в 6 млрд долларов должны покрыть расходы на ликвидацию отдельных подразделений Credit Suisse и потенциальные судебные издержки. 

"Переговоры по урегулированию кризиса доверия к Credit Suisse наталкиваются на значительные препятствия, и в случае объединения двух банков, возможно, придется сократить 10 тыс рабочих мест", - говорится в сообщении. 

Сейчас швейцарский регулятор пытаются представить решение для Credit Suisse до открытия рынков в понедельник, но сложность объединения двух гигантов повышает вероятность того, что переговоры могут затянуться. 

Credit Suisse, UBS и правительство Швейцарии отказались от комментариев.

На момент закрытия торгов в пятницу Credit Suisse оценивался в эквиваленте около 8 миллиардов долларов.

Напомним:

Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривает возможность поглощения своего швейцарского конкурента Credit Suisse, который находится в затруднительном положении, для стабилизации мировой банковской системы.

Швейцария банки
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