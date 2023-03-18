UBS рассматривает возможность поглощения Credit Suisse на фоне опасений распространения банковского кризиса

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Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривает возможность поглощения своего швейцарского конкурента Credit Suisse, который находится в затруднительном положении, для стабилизации мировой банковской системы.

Об этом пишет Reuters.

Credit Suisse является крупнейшим банком, оказавшимся в ловушке рыночных потрясений, вызванных крахом американских кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank на прошлой неделе, во время которого швейцарский банк потерял четверть своей биржевой стоимости.

Издание отмечает, что власти Швейцарии начали давить на UBS по поглощению своего местного конкурента. План может предусматривать, что швейцарское правительство предложит гарантии от рисков, а швейцарский бизнес Credit Suisse может быть отделен.

UBS, Credit Suisse и швейцарский финансовый регулятор FINMA отказались от комментариев.

Американский финансовый гигант BlackRock (BLK.N) заявил, что не планирует и не заинтересован в конкурентной борьбе за Credit Suisse, а агентство Bloomberg сообщило, что Deutsche Bank рассматривает возможность покупки некоторых активов банка.

Цена акций Credit Suisse резко выросла в течение недели, и банк был вынужден обратиться за финансированием к центральному банку на сумму 54 млрд долларов.

Настроения в Швейцарии, которая долгое время считалась иконой банковской стабильности, были задумчивыми, поскольку руководители боролись за будущее крупнейших кредиторов страны.

Credit Suisse входит в число крупнейших мировых компаний по управлению капиталом и считается одним из 30 глобальных системно важных банков, банкротство которого повлекло бы волны потрясений во всей финансовой системе.

Напомним:

Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.