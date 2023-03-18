Huawei заменила более 13 тысяч деталей в своих продуктах из-за торговых санкций США

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Компания Huawei за последние три года заменила более 13 000 деталей в своих продуктах, которые попали под торговые санкции США.

Об этом пишет Reuters.

Основатель китайского технологического гиганта Рен Чженфей, во время выступления в Шанхайском университете Цзяо Тун заявил, за последние три года Huawei заменила 13 тыс компонентов на внутренние китайские заменители и переделала 4 тыс печатных плат для своей продукции.

Начиная с 2019 года, Huawei, крупный поставщик оборудования, используемого в телекоммуникационных сетях 5G, был объектом последовательных раундов американского экспортного контроля.

Эти меры контроля перекрывают как поставки Huawei микросхем от американских компаний, так и доступ к американским технологическим инструментам для разработки собственных микросхем и их производства партнерами. В прошлом году администрация Байдена также запретила продажу нового оборудования Huawei в США.

Отмечается, что Huawei инвестировала 23,8 млрд долларов в исследования и разработки в 2022 году.

Основатель сообщил, что компания создала собственную систему планирования ресурсов предприятия под названием MetaERP. Запуск которой запланирован на апрель, она поможет управлять основными бизнес-функциями компании, включая финансы, цепочки поставок и производственные операции.

Ренз рассказал, что Huawei не планирует запускать конкурента чрезвычайно популярной модели искусственного интеллекта ChatGPT, но отметил, что Microsoft Corp (MSFT.O), которая поддерживает разработчика программы OpenAI, не будет единственным поановным игроком. Он сказал, что Huawei сосредотачивается на том, чтобы стать "базовой платформой вычислительной мощности" ИИ.

Напомним:

Правительство США прекратило подтверждение лицензий для американских компаний на экспорт большинства товаров китайской Huawei.