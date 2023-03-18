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АРМА передали активы российского бизнесмена на Черниговщине на более чем 1 миллиард 

Суббота, 18 марта 2023, 10:32 - Игорь Пилипив

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в управление активы черниговской текстильной компании на более 1 млрд грн, которая связана с российским бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Отмечается, что решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн.

"По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, который работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Установлено, что он владеет группой российских компаний, которые выполняют заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ", - говорится в сообщении 

Добавляется, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Соответствующие мероприятия проходят сотрудники СБУ Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По данным источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Антоне Громове и компании "Чексил".

Напомним:

По материалам СБУ суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс РФ.

СБУ АРМА Россия
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