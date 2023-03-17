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Повышение тарифов на воду: в регуляторе рассказали, насколько вырастут суммы в платежках

Пятница, 17 марта 2023, 18:17 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.

Об этом говорится в разъяснении НКРЭКУ.

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семьи из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении.

В регуляторе пояснили, что на первом этапе пересмотра рост уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.

Необходимость пересмотра тарифов обусловлена постоянным изменением стоимости составляющих, которые влияют на себестоимость услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, заявили в НКРЭКУ.

"То есть, если изменились цены на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.д., соответственно возникает необходимость в пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение с учетом актуальных цен составляющих себестоимости этих услуг.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в тарифах на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение лицензиатов НКРЭКУ включается инвестиционная составляющая, размер которой зависит от мероприятий, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год", - говорится в сообщении.

В Комиссии добавляют, что за период 2022-2023гг. изменилась цена на такие расходы:

  • на электроэнергию - в среднем выросла на 18%.
  • на топливо выросла вдвое;
  • на реагенты - выросла вдвое.

"Если тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод не будут покрывать экономически обоснованные расходы себестоимости этих услуг, последствия могут быть негативными.

Отсутствие тарифных средств на реагенты повлияет на качество воды и будет нести угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Ухудшится состояние расчетов водоканалов за электрическую энергию, будет возникать задолженность, что негативно будет влиять на энергетическую отрасль.

Также повысится уровень изношенности сетей и оборудования, увеличится количество аварийных ситуаций и время на восстановление работы систем водоснабжения и водоотведения.

К тому же, это повлечет отток квалифицированных кадров на водоканалах из-за ненадлежащего уровня заработной платы", - говорится в разъяснении.

Тарифы для лицензиатов НКРЭКУ последний раз пересматривались еще до широкомасштабной войны с РФ, в декабре 2021 года.

Напомним:

Регулятор рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду: с 1 апреля и 1 июля

Сначала Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) 27 декабря 2022 года утвердила повышение тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.

В регуляторе объясняли повышение тарифов увеличением объемов реализации, расходов на оплату труда, увеличением амортизации и подорожанием электроэнергии.

Однако уже 30 декабря 2022 года регулятор отменил решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января, а проект постановления направили на доработку.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский объяснил, что при принятии решения 27 декабря члены Нацкомиссии по-разному поняли содержание постановления и "голосовали за разные проекты решения".

"Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, которые были обнародованы на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов.

Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", - сказал во время заседания Ущаповский.

Экономическая правда

НКРЭ тариф вода
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