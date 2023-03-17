Зеленский подписал закон о компенсациях за поврежденное и разрушенное жилье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, компенсации будут предоставлять исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года.

Закон будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился).

В то же время закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

"Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками", - добавил нардеп.

При этом не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно - для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них, добавил Желензяк.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы", - написал нардеп.

При этом у владельцев частных домов будет выбор - получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

При этом предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Также отмечается, что если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Железняк добавил, что срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилое имущество увеличили ко второму чтению - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

При этом к заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

А рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации.

Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Согласно закону, источниками финансирования компенсаций могут быть государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7198 о создании госреестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Экономическая правда